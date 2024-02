Teófimo: Definitivamente habrá KO Teófimo López (19-1, 13 KOs) defenderá su título mundial welter junior de la OMB contra Jamaine Ortiz (17-1-1, 8 KOs) el jueves 8 de febrero por ESPN desde el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Luego de una reciente sesión de entrenamiento en el Top Rank Gym de Las Vegas, López dijo que ha estado entrenando durante seis meses. “Me he vuelto más rápido. Me he vuelto mucho más fuerte. Mi coeficiente intelectual es mucho más agudo. Y es que no he parado de entrenar desde agosto del año pasado. Y no voy a parar. Después de vencer a Jamaine Ortiz, seguiré en el gimnasio”. “El resultado final es que ‘The Showman’ regresa. Definitivamente habrá un nocaut. No va a llegar muy lejos. No voy a dejarlo en manos de los jueces para nada. Así que todos sintonicen y preparen sus palomitas de maíz”. Fallece el boxeador japonés Kazuki Anaguchi Actualidad de Fury-Usyk Like this: Like Loading...

