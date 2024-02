Actualidad de Fury-Usyk El campeón unificado de peso pesado Oleksandr Usyk todavía se está preparando para pelear el 17 de febrero. Los promotores esperan encontrar un oponente adecuado. El retador obligatorio de la FIB, Filip Hrgovic, ha sido mencionado como una posibilidad. El corte de Fury ocurrió en la misma área alrededor del ojo derecho donde había sufrido un corte grave contra Otto Wallin hace algunos años. Se informa que el boxeador que cortó a Tyson Fury en el sparring es el peso pesado Agron Smakici (20-2, 18 KOs). Tyson Fury publicó en Instagram: “No puedo evitar lesionarme en el sparring, pero lo que puedo decir es que Usyk estaba en problemas. Estoy en una forma fantástica. Reprogramaré tan pronto como pueda. 2024 será un año enorme para el equipo GK. El promotor de Usyk, Alexander Krassyuk, respondió: “Le deseo lo antes posible una recuperación. Dios te envió una señal. Piensa en la jubilación, hermano”. Teófimo: Definitivamente habrá KO Morales-Barrera tendrán el documental "La Trilogía" Like this: Like Loading...

