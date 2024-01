Morales-Barrera tendrán el documental “La Trilogía” Por. Gabriel F. Cordero En los tradicionales “Martes del Café del WBC” en la Ciudad de México estuvuieron los los miembros del Salón de la fama y leyendas del boxeo mundial; Erik “Terrible” Morales y Marco Antonio Barrera con la presentación en conferencia de prensa del lanzamiento de la serie documental “La Trilogía” que saldrá este verano en las plataformas de streaming. Morales y Barrera realizaron tres inolvidables combates entre los años 2000 y 2004 y tras 24 años de la primera pelea se podrá conocer mas sobre aquellas extraordinarias noches de boxeo en el Mandalay Bay y el MGM Grand en Las Vegas. La serie será de tres episodios, de 45 minutos donde presentaran los orígenes de los combates y tendrá participación de algunos integrantes de su entorno boxístico de aquellos años. El director del documental es el mexicano Christian Cavazos, quien busca presentar a los fanáticos del boxeo todo lo relacionado a una de las mejores trilogías de la historia del boxeo mundial. Marco Antonio Barrera fue el ganador de la trilogía y uno de los principales peleadores mexicanos en las categorías supergallo, pluma y superpluma de la historia. Morales-Barrera en algún momento han intentado ser amigos inclusive tras la pandemia aparecieron juntos en un canal de You Tube pero no mantienen estabilidad en la relación ni logran solidificar la convivencia. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El 2024 empieza con grandes combates Like this: Like Loading...

