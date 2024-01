Round 12 con Mauricio Sulaimán: El 2024 empieza con grandes combates Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Este 2024 inició con la grandeza con la que cerró 2023; gran actividad boxística alrededor del mundo. Uno de los campeones más sólidos de la actualidad, Artur Beterbiev, defendió su corona de peso semicompleto, con una gran demostración, al noquear al difícil guerrero inglés, Callum Smith, en la que fue su pelea mandatoria, que se realizó ante un gran lleno, en Quebec, Canadá. Beterbiev es campeón WBC, WBO, y IBF, y ahora, está la mesa lista para la esperada pelea por el título indiscutido ante Dmitry Bivol. En Japón, el campeón unificado WBC-WBA defendió su corona minimosca, en una guerra, que es ya considerada como candidata para la Pelea del Año. El venezolano Carlos Canizales fue, una vez más, un digno retador; ambos visitaron la lona, y al final, se determinó que fue una decisión mayoritaria, con tan sólo un round de diferencia. El último sábado, se llevó a cabo una gran cartelera en Alemania, promovida por Universum y Arena Boxing, con tres campeonatos internacionales WBC, donde el gran prospecto alemán, Branimir Malenica sigue con su marca invicta (8-0-0, 8 Ko’s), y espera su prueba de fuego, en abril. Pero la gran cartelera de la semana se llevó a cabo en Phoenix, en copromoción de Golden Boy Promotions, de Oscar de la Hoya, Zanfer, del mexicano Fernando Beltrán, y MatchRoom, de Eddie Hearn. El clasificado dos del mundo en WBC, David Picasso, debutó con triunfo en Estados Unidos. Por su parte, la sensacional campeona mexicoamericana, Gabriela Fundora, hermana de Sebastián, retuvo su campeonato, con espectacular nocaut, y el tijuanense Jaime Munguía dio una demostración de grandeza, al noquear al durísimo, John Ryder, en nueve rounds. Con este triunfo, Munguía defendió su título plata, de peso supermedio, y dio un gigantesco paso para posicionarse como uno de los mejores boxeadores del mundo. Él está listo para la gran pelea, y tiene muchas opciones para ello: Saúl Canelo Álvarez, Jermell Charlo, David Benavidez, y otros más, que se asoman en el horizonte en este año, que deberá ser majestuoso. La función fue transmitida en vivo por Azteca, La casa del boxeo, por ESPN Knockout, y por la plataforma, DAZN. Es muy gratificante ver a varios promotores colaborar juntos, y ésta cartelera fue así. Ahora viene febrero, primero un viaje a Bangkok, Tailandia, donde estaré presente en el festival Amazing MuayThai, donde más de 600 peleadores de 60 países participarán en la Copa del Rey, en el legendario Estadio Lumpinee Boxing. De ahí, la atención del mundo se irá al Medio Oriente, pues se dará una de las peleas más importantes en los últimos 25 años. La denominada Ring of Fire, en donde Tyson Fury, campeón mundial WBC, de peso completo, se enfrentará al monarca de WBA, WBO y IBF, Oleksandr Usyk, siendo esta la primera pelea indiscutida, en la era de los cuatro cinturones en esta categoría. Riad, en Arabia Saudita, será la ciudad en la que el cuadrilátero vibrará, y se verá al primer emperador y rey de los pesados. Pero en México también habrá gran actividad, específicamente en Oaxaca, donde el 16 de febrero, se tendrá una función mundialista en el Auditorio Guelaguetza. Será un gran evento, lleno de actividades que darán al pueblo oaxaqueño mucho qué disfrutar, con: clases masivas de boxeo fitness, pláticas motivacionales, como la de La Reina Azteca, Jackie Nava, además sobre la prevención de adicciones, por el ex campeón, José Luis Maestrito López, y el bien conocido, Rocky Heron; además contra el bullying, por Beka Romero. También habrá la visita de campeones legendarios al sitio arqueológico de Monte Albán, así como actividades de WBC Cares, al Hospital del Niño, y muchas sorpresas más. Otras funciones de febrero, incluyen la defensa del título plata, del campeón Juan Elegante Martínez, miembro de la policía en Jalisco, ante el campeón superpluma, O’shaquie Foster, quien derrotó en La Pelea del Año 2023, a Rocky Hernández; esta función va a realizarse en Nueva York, y el mexicano Alexandro Peque Santiago, campeón mundial, que viajará hasta Japón, a defender su título gallo ante el ex monarca, el nipón, Junto Nakatani. El Consejo Mundial de Boxeo instituyó una innovadora regla llamada Open Scoring (puntuación abierta), la cual ha tenido un gran éxito a nivel mundial, y se espera que este año pueda ser aceptada en las distintas comisiones de Estados Unidos e Inglaterra. Ésta consiste en dar a conocer las puntuaciones oficiales de los jueces, al término del cuarto y octavo round, y permite a las esquinas saber cómo va la pelea, y poder así ajustar la estrategia. En Japón, México y otras naciones, estas puntuaciones se dan a conocer al público, lo cual genera gran interés y drama ante los aficionados. Esta modalidad ha encontrado la natural resistencia de los puristas y de los tradicionalistas, pero la realidad es que el boxeo necesita innovación y transparencia, además de la justicia, pues muchos peleadores acaban la pelea pensando que hicieron lo suficiente para ganar y los jueces no lo vieron así. Otro asunto urgente a considerar es la mecánica para detener las peleas cuando la esquina así lo desee. El WBC abordó este tema candente durante nuestra última convención anual e introdujo la TOALLA ROJA, una forma de reintroducir el uso de la toalla que se tira por la esquina para asegurarse de que el referí esté al tanto de la petición. Actualmente muchas jurisdicciones boxísticas no permiten tirar la toalla y exigen que el esquinero avise al inspector quien luego es el encargado de aconsejar al referí que detenga la pelea. El caso es que el referí suele estar, con razón, plenamente concentrado en las acciones y atento a los golpes, por lo que muchas veces los intentos de los inspectores de llamar su atención fracasan. Tan sólo en enero de 2024 hemos visto 2 claros ejemplos. En Canadá el esquinero de Callum Smith intentaba desesperadamente llamar la atención del referí, tanto el esquinero como el inspector estaban arriba con el delantal tratando de detener la pelea, mientras el referí estaba de espaldas sin posibilidad de verlos; El sábado pasado en Phoenix, Arizona, la esquina de John Ryder estaba tratando desesperadamente de detener la pelea mientras Jaime Munguia seguía golpeando a Ryder, finalmente la comisión tomó la gran iniciativa de TOCAR LA CAMPANA, lo que hizo que el réferi detuviera la pelea. Necesitamos unirnos todos y hacer cambios, aceptar el uso de la toalla, introducir, como lo ha hecho la comisión de la Ciudad de México, un timbre para detener la pelea, que el cronometrador toque la campana o cualquier otra opción para detener la pelea cuando llegue el momento y la esquina desee hacerlo……. ¿SABÍAS QUE…?

El ingeniero Carlos Slim celebró su cumpleaños. Él es una persona única, un gran mexicano, quien ha vivido para servir y su filantropía ha cambiado la vida de millones de personas. Su entrañable amigo, Paul Anka, le escribió e interpretó una canción, ajustando la clásica que le compuso a Frank Sinatra, la de: A mi manera, cantandosela a la manera de Carlos Slim… ANÉCDOTA DE HOY Hace unos 16 años, mi papá, José Sulaimán, estaba en una plática con su amigo, Carlos Slim. “Oye, Pepe: ¿y de dónde va a salir el próximo Julio César Chávez?”, le preguntó. “Mi querido Carlos, es difícil; hay tanto talento en México, pero al boxeador nadie lo apoya. Además de correr y entrenar en el gimnasio, tienen la necesidad de tener uno, dos y hasta tres trabajos para poder subsistir”, le respondió… Así es cómo nació el programa Ring Telmex-Telcel, el cual otorga becas para que los prospectos puedan dedicarse al boxeo; y el primer becario fue nada más y nada menos que Saúl Canelo Álvarez… El día del anuncio oficial del programa, estaban presentes legendarios campeones. Don Carlos comentó: “Pepe: Ese se parece a Mantequilla Nápoles”. Y al confirmar que en efecto era él, dijo: “Qué fregado se ve, quien fuera mi ídolo en la infancia”… Acto seguido, la fundación implementó una pensión vitalicia y un seguro de gastos médicos para 27 ex campeones mundiales mexicanos…

¡Gracias, don Carlos! Agradezco sus comentarios en [email protected] Morales-Barrera tendrán el documental "La Trilogía" Benn y Dobson listos para el sábado en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.