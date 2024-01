Benn y Dobson listos para el sábado en Las Vegas Los invictos pesos welter Conor Benn y Peter Dobson se enfrentaron por primera vez el martes para dar inicio a la semana de peleas en Las Vegas mientras se acercan a su choque en The Chelsea en The Cosmopolitan of Las Vegas el sábado, en vivo en todo el mundo por DAZN. Benn estaba confiado cuando Dobson lo evaluó frente al promotor Eddie Hearn en el emblemático letrero “Bienvenido a Las Vegas” en la famosa franja de Nevada y afuera de la entrada del estadio de Chelsea, donde pelearán el sábado por la tarde. En un tenso intercambio, la pareja intercambió golpes verbales a medida que se acerca la cuenta atrás para el choque del polvorín. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El 2024 empieza con grandes combates Lomachenko y Kambosos empiezan el camino hacia el 12 de mayo en Australia Like this: Like Loading...

