Lomachenko y Kambosos empiezan el camino hacia el 12 de mayo en Australia Es oficial. El ex campeón indiscutible de peso ligero George Kambosos Jr. y el campeón mundial de tres divisiones Vasiliy Lomachenko se enfrentarán por el título mundial vacante de peso ligero de la FIB como parte de una triple cartelera por el título mundial el domingo 12 de mayo en el RAC Arena de Perth, Australia. La cartelera se transmitirá en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+. Vasiliy Lomachenko: “Estoy emocionado por la oportunidad de luchar una vez más por un título mundial. George Kambosos Jr. es un buen peleador y sé que debo prepararme bien para obtener la victoria. Pelear en Australia será una experiencia nueva y espero poder brindarle a la gente de Perth una gran pelea”. George Kambosos Jr: “Estoy extremadamente motivado y ansioso por enfrentarme al legendario Vasiliy Lomachenko. Una vez más, traeré un enfrentamiento por el campeonato mundial y una pelea en un mega estadio a las costas australianas. Esta será una batalla entre dos guerreros modernos. Esta es una pelea que siempre he querido y pronto se hará realidad. Esta pelea significa todo para mí. Se trata de cimentar el legado inmortal del boxeo que quiero dejar atrás. Estaré listo y la victoria es lo único que tengo en mente. Gracias a la ciudad de Perth y al gobierno de Australia Occidental por apoyar este evento histórico”. Benn y Dobson listos para el sábado en Las Vegas Presentan Undercard de Valdez-Wilson el 29 de marzo en Arizona Like this: Like Loading...

