Presentan Undercard de Valdez-Wilson el 29 de marzo en Arizona La cartelera está prácticamente fijada para el choque del 29 de marzo en peso ligero junior entre el ex campeón mundial de dos divisiones Oscar Valdez ((31-2, 23 KOs) contra el ex retador al título mundial Liam Wilson (13-2, 7 KOs) en Desert Diamond Arena. En Glendale, Arizona, ESPN lo televisará. En la pelea co-estelar, la campeona de peso mínimo femenino del CMB/AMB Seniesa "Super Bad" Estrada (25-0, 9 KOs) y la gobernante de la OMB/FIB Yokasta Valle (30-2, 9 KOs) chocan por la corona indiscutible de peso mínimo femenino. El peso ligero #4 del CMB, #9 de la FIB, #7 de la OMB Raymond "Danger" Muratalla (19-0, 16 KOs) peleará contra Agustín Ezequiel Quintana (19-2-1, 13 KOs) en un combate de 10 asaltos. El medallista de plata olímpico estadounidense en peso súper pesado Richard Torrez Jr. (8-0, 8 KOs) buscará mantener su índice de nocauts del 100 por ciento en un combate programado a ocho asaltos contra Don Haynesworth (18-8-1, 16 KOs). El peso ligero Emiliano Fernando Vargas (8-0, 7 KOs), el hijo menor del ex campeón mundial Fernando Vargas, se enfrentará a Nelson Hampton (10-8, 6 KOs) en un combate de seis asaltos. El invicto peso mediano Sergio Rodríguez (10-0-1, 8 KOs) se enfrentará a Sanny Duversonne (12-6-2, 9 KOs) en un combate de seis asaltos. El peso welter junior Ricardo Ruvalcaba (11-0-1, 9 KOs) también verá acción.

