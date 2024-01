Shakur Stevenson habla sobre un posible retiro El campeón de peso ligero del WBC, Shakur Stevenson, anunció su retiro del boxeo en Twitter. Stevenson, de 26 años, no dio una razón específica, pero está claramente molesto porque su compañero Emanuel Navarrete y Denys Berinchyk pelean por el cinturón vacante de peso ligero de la OMB. “Repugnante” y “repugnante” fueron algunos de los términos que utilizó para esa pelea. El promotor Oscar De La Hoya respondió rápidamente a la noticia y dijo: “Felicitaciones por lo que lograste, Shakur Stevenson. Ahora es el momento de dejar vacante el título. Realmente disfruté tu carrera”. Presentan Undercard de Valdez-Wilson el 29 de marzo en Arizona Munguia TKOS Ryder en Phoenix, Arizona Like this: Like Loading...

