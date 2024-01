Munguia TKOS Ryder en Phoenix, Arizona Por Miguel Maravilla en ringside En una pelea, el peso súper mediano #1 de la OMB, #2 del CMB Jaime Munguía (43-0, 34 KOs) anotó un nocaut técnico en el noveno asalto contra John “The Gorilla” Ryder (32-7, 18 KOs) el sábado por la noche en el Footprint Center. en Phoenix, Arizona. Munguía derribó a Ryder con un gran derechazo en el segundo asalto. Munguía derribó a Ryder nuevamente en el cuarto asalto. Munguía derribó a Ryder dos veces en el noveno asalto y la esquina de Ryder tiró la toalla. En lo que fue la primera pelea de Munguia con el entrenador Freddie Roach, Munguia presionó la pelea temprano atacando detrás del jab mientras el zurdo Ryder acechaba. Un derechazo directo de Munguia derribó a Ryder en el segundo, Munguia estaba al ataque buscando terminarlo pero Ryder sobrevivió. Un fuerte gancho de izquierda al cuerpo de Munguía en el tercer asalto pareció derribar a Ryder, pero el árbitro no lo descartó. Ryder volvió a caer por segunda vez en los últimos segundos del cuarto tras un doblete de Munguia. Munguia, que salió agresivo en el quinto, no se contuvo mientras tenía a Ryder en movimiento, empujando al británico contra las cuerdas y conectando con una dura derecha. Ryder tenía a Munguía inmovilizado contra las cuerdas en la primera parte del sexto asalto, el mexicano rebotó y mantuvo su distancia trabajando con el jab. Munguía presionó en el séptimo y boxeó bien detrás del jab mientras medía a Ryder, repeliéndolo con golpes largos. Al entrar para terminar el octavo, Munguía empujó a Ryder a la esquina con grandes golpes, pero Ryder se mantuvo firme y conectó algunos buenos tiros deteniendo el impulso de Munguía en el proceso. Munguia derribó a Ryder por tercera vez al comenzar el noveno, luego lo derribó por cuarta vez. La esquina de Ryder había visto suficiente cuando ellos y los inspectores instaron al árbitro a detener la pelea al 1:25 del noveno asalto. Collazo vence a Gutiérrez y retiene el título mínimo de la OMB Like this: Like Loading...

