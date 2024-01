Collazo vence a Gutiérrez y retiene el título mínimo de la OMB Por Miguel Maravilla en ringside En un combate entre Puerto Rico vs. Nicaragua, el campeón mundial boricua de peso mínimo de la OMB, Oscar “El Pupilo” Collazo (9-0, 7 KOs) vencio a Reynaris Gutiérrez (10-2, 2 KOs) el sábado por la noche en el Footprint Center en Phoenix, Arizona. Un derechazo de Collazo en el tercer asalto sacudió a Gutiérrez. Luego, Collazo derribó a Gutiérrez y consiguió la detención del árbitro con su ataque de seguimiento. El tiempo era las 2:37. Munguia TKOS Ryder en Phoenix, Arizona Resultados del Undercard de Munguia-Ryder en Phoenix, Arizona Like this: Like Loading...

