Resultados del Undercard de Munguia-Ryder en Phoenix, Arizona Por Miguel Maravilla en ringside El invicto peso súper mediano Darius “DFG” Fulghum (10-0, 9 KOs) llegó a la distancia por primera vez ante Alantez “SlyAza” Fox (28-6-1, 13 KOs) ganando una decisión mayoritaria en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 100-90, 98-92, 95-95. Fox salió agresivo al sonar la campana inicial mientras Fulghum se relajaba remachando y trabajando por dentro, un choque de cabezas provocó un corte a Fox. En el segundo asalto, Fulghum controló el ritmo mientras mantenía alejado a Fox y comenzó a trabajarlo, conectándolo con un sólido gancho. Fox, mucho más alto, siguió usando su peso sobre Fulghum en el tercero, pero el luchador invicto mantuvo la compostura y se apegó al plan del boxeo. Los fanáticos no apreciaron las cosas cuando los silbidos y abucheos comenzaron en el cuarto, Fulgum boxeó mientras Fox intentaba asegurarse y mantenerse cerca. Los fanáticos comenzaron la ola en el quinto ya que ese captaba más acción, Fulghum seguía apegándose a su plan y a la pelea que ofrecía el torpe Fox. A mitad del sexto asalto, Fulghum continuó boxeando, pero Fox no ofreció mucha pelea inclinándose y asegurándose. Fox parecía estar cansado y desvaneciéndose en el séptimo cuando Fulghum comenzó a derribar al luchador más grande. Fulghum sintió que Fox se estaba desvaneciendo en el octavo mientras Fulghum luchaba con equilibrio, Fox estaba retrocediendo. Con solo dos rondas restantes, Fox estaba en modo de supervivencia en la novena mientras Fulghum seguía trabajando y trabajando con el tipo más grande. Todo fue Fulghum de cara al décimo y último asalto, y el veterano Fox sirvió perfectamente para Fulghum. * * * La campeona de peso mosca femenino de la FIB, Gabriela “Sweet Poison” Fundora (13-0, 6 KOs) de Coachella Valley, California, detuvo a Christina Cruz (6-1, 0 KOs) de Fort Lauderdale, Florida en diez. Fundora usó su altura y distancia desde el principio, midiendo con el jab en el primer asalto. Presionando y acechando, Fundora mantuvo alejada a Cruz en el segundo mientras ella estaba sobre su pie trasero. Peleando con confianza en el tercero, Fundora boxeó y siguió presionando a Cruz. Obviamente fue evidente en el cuarto que la altura de Fundora comenzaba a ser el problema para Cruz. La segunda mitad de la pelea comenzó con Cruz básicamente retirándose y un feroz golpe al cuerpo para cerrar el sexto asalto ralentizó a Cruz mientras Fundora atacaba. En el séptimo, el zurdo alto y larguirucho Fundora siguió aplicando el jab y siguiendo con la izquierda, haciendo tambalear a Cruz mientras Fundora continuaba dominando. Al final de la pelea, Fundora comenzó a alejarse de la pelea y a separarse de Cruz. En el décimo y último asalto, Fundora acabó con Cruz con una ráfaga de golpes mientras Cruz se daba la vuelta, lo que obligó al árbitro a detener la pelea a los 59 segundos del asalto final. * * * Al abrir la transmisión de DAZN, el invicto peso súper gallo de la Ciudad de México, David Picasso Romero (27-0-1, 15 KOs), peleó en los EE. UU. por primera vez mientras dominaba al veterano Erik Ruiz (17-10-1, 7 KOs) de Oxnard. , California. Picasso trabajó pacientemente para comenzar mientras practicaba el jab box sin problemas. En el tercer asalto, el peleador mexicano parecía estar diseccionando a Ruiz mientras Picasso comenzaba a soltar las manos y continuaba a un ritmo paciente. De cara al cuarto, todo fue Picasso ya que tenía a Ruiz respaldando y conectando con combinaciones. Al cambiarlo en el quinto, Picasso usó una postura diferente mezclándolo de zurdo a ortodoxo mientras demostraba claramente su habilidad superior, pero el veterano Ruiz siguió así. Picasso claramente comenzó a separarse de Ruiz después de la mitad del sexto mientras continuaba trabajando y golpeando a Ruiz. Fue obra de Picasso, ya que el peleador invicto se mostró sólido abriéndose camino hacia una decisión unánime para ganar su debut en Estados Unidos, pero el veterano Ruiz demostró ser duro al llegar hasta el final y darle trabajo al joven peleador. Los tres jueces puntuaron la pelea 99-91, 98-92 y 98-92. * * * El peso ligero Daniel “Junebug” García (8-0, 6 KOs) de Denver, Colorado anotó un rápido nocaut en el primer asalto sobre Daniel Lugo (4-2, 1 KOs) de Phoenix, Arizona. Un enorme derechazo de García sentó a Lugo. Se levantó, pero el árbitro inmediatamente canceló la pelea al 1:51 del primero. * * * Gregory Morales (16-1, 9 KOs) de San Antonio, Texas y Ronal Ron (14-5, 11 KOs) de Chino Hills, California llegaron hasta el final en una pelea de ocho asaltos en peso súper pluma. Los jueces calificaron la pelea 80-72, 79-73 y 78-74 a favor de Morales. Al comenzar, fue una ronda lenta de “descúbrelo” cuando Morales y Ron se midieron mutuamente y lanzaron el jab desde el principio. Morales conectó con un derechazo cortante para comenzar el tercero y boxeó, más adelante en el asalto Ron apoyó a Morales contra las cuerdas con su ataque, pero Morales se retiró. En el cuarto, Morales continuó conectando con la derecha cortante mientras respaldaba a Ron. Un golpe bajo de Morales al comienzo del quinto detuvo momentáneamente la acción cuando el árbitro emitió una advertencia mientras Morales seguía atacando al agresivo Ron. Intercambiando en el centro en el sexto, los fanáticos mostraron su agradecimiento una vez más cuando Morales tocó a Ron, pero el peleador de California siguió avanzando. Al final de la pelea, Morales y Ron continuaron intercambiando, en el octavo y último, ya que ninguno de los dos se contuvo presionando hasta la campana final mientras todos estaban de pie. * * * El peso pluma olímpico mexicano Gael “El Terror” Cabrera (4-0, 2 KOs) ganó por decisión unánime en cuatro asaltos sobre Miguel Ceballos (2-1, 2 KOs) de Peoria, Arizona. Cabrera anotó una caída al comienzo del primer asalto para comenzar. Más tarde en el primero, un enorme gancho de Cabrera sacudió a Ceballos cuando el árbitro intervino para contar hasta 8 para terminar el asalto. En el segundo, Cabrera continuó su ataque a Ceballos, aterrizando con golpes limpios pero el peleador local siguió peleando. Ceballos tuvo algo de impulso en el tercero ya que Cabrera estaba limitado con sus golpes, Ceballos parecía haber cambiado el rumbo superando a Cabrera, pero el olímpico mexicano terminó el asalto fuerte. Fue Ceballos quien presionó en el cuarto y último asalto, Cabrera estaba limitado y parecía estar peleando de manera conservadora mientras los dos peleadores lograban un fuerte final que provocó la reacción y el aprecio de los fanáticos. Los jueces anotaron la pelea 40-34, 39-35 y 39-35 y Cabrera gana decisivamente. * * * En la pelea inaugural desde el Footprint Center en Phoenix, Arizona, el peso gallo Johnny “Sugarcane” Cañas (3-0, 3 KOs) de Santa Ana, California, inmediatamente se deshizo de William Davis (2-2-1, 1 KO) de Oakland, California. . Cañas no perdió el tiempo, un golpe al cuerpo seguido de un fuerte gancho de izquierda lo logró cuando el árbitro lo despidió en 1:04. Collazo vence a Gutiérrez y retiene el título mínimo de la OMB Zepeda-Hughes el 16 de marzo en Las Vegas Like this: Like Loading...

