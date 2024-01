Zepeda-Hughes el 16 de marzo en Las Vegas La invicta máquina de nocaut en peso ligero William “El Camarón” Zepeda (29-0, 25 KOs) se enfrentará a Maxi “Maximus” Hughes (26-6-2, 5 KOs) en una eliminatoria por el título mundial FIB y AMB a 12 asaltos el 16 de marzo en el Chelsea dentro del Cosmopolitan de Las Vegas y transmitido en todo el mundo por DAZN. William Zepeda: “Estoy emocionado por este gran desafío que tengo por delante y por estar un paso más cerca de cumplir mi sueño de convertirme en campeón mundial. Maxi Hughes es un gran peleador y no puedo esperar para enfrentarlo en el ring el 16 de marzo y representar a mi humilde ciudad natal de San Mateo Atenco en el escenario mundial. Sé que Golden Boy quiere traer grandes peleas de regreso a Las Vegas, la capital del boxeo, y quiero ser parte de eso: quiero ser coronado campeón mundial en Las Vegas”. Maxi Hughes: “En mi última pelea en Estados Unidos, los jueces me rompieron el corazón. No dejaré que descarrilen mi carrera. Regresaré a Estados Unidos con el bocado entre los dientes. Zepeda nunca antes había peleado contra nadie como yo”. Bohachuk-Fundora es por el título superwelter del WBC Like this: Like Loading...

