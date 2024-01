Bohachuk-Fundora es por el título superwelter del WBC El WBC votó para cambiar el estatus del campeonato del actual campeón súper welter del CMB, Jermell Charlo, a “campeón en receso” después de analizar las circunstancias específicas de la división. La última pelea de Jermell fue en la división de peso súper mediano y no hay certeza de que regrese a pelear en el peso súper welter. Como resultado, el CMB ha confirmado que la pelea del 30 de marzo entre Serhii Bohachuk y Sebastian Fundora ahora pasará al estatus de campeonato completo de peso súper welter del CMB. Zepeda-Hughes el 16 de marzo en Las Vegas Presentan cartelera de Amazon Prime para el 30 de Marzo en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.