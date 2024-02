Fallece el boxeador japonés Kazuki Anaguchi Por Joe Koizumi

Foto: Naoki Fukuda Lamentablemente, el boxeador japonés Kazuki Anaguchi (6-1, 2 KOs), de 23 años, falleció ayer el viernes por la noche en Tokio, Japón. Anaguchi, un boxeador y golpeador zurdo invicto, demostró una actuación valiente en la semifinal para respaldar la pelea por el título indiscutible súper gallo de Naoya "The Monster" Inoue y Marlon Tapales, pero no pudo ganar el cinturón nacional de peso gallo del también invicto AMB. 3 Seiya Tsutsumi el 26 de diciembre. Kazuki, cuya marca amateur fue tan excelente como 68-8 mientras boxeaba en la Universidad Ashiya, no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y luego ingresó a las filas pagadas en el Gimnasio Shinsei en la ciudad de Kobe en 2021. El prospecto de rápido golpe hizo una Buen comienzo con una victoria por nocaut técnico y se mantuvo invicto desde entonces para ingresar al "Torneo Monstruo de Peso Gallo". Siguió ganando y luego, en la final del torneo con 10.000.000 de yenes (66.666 dólares) en juego, se enfrentó al campeón japonés Seiya Tsutsumi en busca del cinturón nacional. Anaguchi ganaba tras el quinto por el sistema de puntuación abierto: 48-46 dos veces y 47-47. Parecía haber ganado todas las demás rondas excepto cuatro (la cuarta, séptima, novena y décima) cuando hizo el conteo, y finalmente perdió por decisión unánime (94-92 dos veces, 95-91). El resultado 94-92 significa que Tsutsumi ganó 10-8 cuatro veces en total, mientras que Anaguchi arrasó en las otras seis sesiones. Después del noveno, los puntajes de los dos jueces marcaron 84-84 para tener una pelea literalmente de un asalto en la sesión final. En una competencia de balancín tan reñida, podría haber sido muy difícil para el árbitro o la esquina detenerla a mitad de la pelea. Según los informes, Kazuki perdió el conocimiento en el vestuario y fue inmediatamente trasladado en ambulancia al hospital. Después de someterse a una cirugía cerebral, permaneció en coma profundo durante más de un mes y falleció en el hospital de Tokio. Fue ayer, casi al mismo tiempo de su lamentable fallecimiento, que fue nombrada La Pelea del Año en la categoría doméstica. La última pelea de Anaguchi realmente lo merece. Que su alma descanse en paz.

