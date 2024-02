Presentan el cinturón especial Fury-Usyk Su Excelencia Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento en Arabia Saudita, presentó un cinturón especial que se entregará al ganador del campeón de peso pesado del WBC contra el campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk. “Este cinturón esperará a Fury o Usyk”, tuiteó Su Excelencia. “Hecho específicamente para esta pelea… por primera vez 4 cinturones indiscutibles en la misma pelea… pelea del siglo… Ring Of Fire 18 de mayo de 2024”. CBN Promotions anuncia acuerdo de transmisión Fallece el boxeador japonés Kazuki Anaguchi Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.