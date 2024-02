CBN Promotions anuncia acuerdo de transmisión CBN Promotions, dirigida por el ex ejecutivo de Thompson Boxing, Alex Camponovo, ha anunciado un acuerdo para transmitir sus eventos en Fubo Sports. El acuerdo entregará contenido de boxeo en vivo mensual a Fubo Sports, que podrá transmitir de forma gratuita en Amazon Freevee, LG Channels, Samsung TV Plus, The Roku Channel, Vizio WatchFree+, Tubi, Plex y Tablo TV. CBN inicia su calendario 2024 el sábado desde Thunder Studios en Long Beach, California, con el peso súper pluma Austin Brooks (11-0, 4 KOs) contra José Manuel Izaguirre (7-0, 3 KOs) por el título continental de la AMB en los 10. Todo el evento será transmitido en vivo por ESPN Knockout y Fubo Sports. John Ryder se retira Presentan el cinturón especial Fury-Usyk Like this: Like Loading...

