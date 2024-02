John Ryder se retira Declaración oficial: Con gran pesar he tomado la decisión de colgar los guantes y retirarme del boxeo profesional. He sido absolutamente bendecido por tener la carrera más increíble durante los últimos 14 años. Comenzó en Bethnal Green en 2010 y terminó en Phoenix, Arizona. He tenido la suerte de boxear en todas partes, desde The 02 Arena, T-Mobile en Las Vegas, Alexandra Palace, Manchester Arena hasta Guadalajara en México. Para un chico de Islington, ha sido una dura carrera. Aunque no logré ganar ese título mundial, he logrado y experimentado más de lo que jamás hubiera imaginado cuando me puse por primera vez un par de guantes de boxeo y no los cambiaría por ningún cinturón. Me gustaría agradecer a todo el equipo y a Matchroom, especialmente a Eddie, Barry y Frank. A mi entrenador y manager Tony y Charlie Sims y a mi entrenador de S&C, Dan Lawrence, por su constante apoyo. Y por supuesto, mi querida familia. Mi compañera Nancy, mis hijos Heidi y Brody, quienes me han dado el “por qué” más fuerte posible durante la última década en este deporte. Tengo la suerte de tenerlos a todos en mi esquina. Finalmente, aunque mi carrera profesional como boxeador ya terminó, el deporte no podrá deshacerse de mí tan fácilmente y espero comenzar oficialmente mi nueva carrera como entrenador trabajando junto a Tony en el Matchroom Gym muy pronto. No hay lugar como el hogar. Gracias de nuevo,

John “El Gorila” Ryder Conferencia de prensa final Teófimo-Ortiz CBN Promotions anuncia acuerdo de transmisión Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.