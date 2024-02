Conferencia de prensa final Teófimo-Ortiz El campeón de peso welter junior de la OMB, Teófimo López (19-1, 13 KOs) defenderá su título mundial contra Jamaine Ortiz (17-1-1, 8 KOs) el jueves por la noche en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. La pelea se realizará tres días antes del Super Bowl en la misma ciudad. López-Ortiz será transmitido en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ Teófimo López: “Soy el gran payaso del deporte del boxeo. Tengo que hacer reír a todos. Tengo una nariz grande por una razón… es fantástico estar de vuelta. Me alegro de ver surgir los talentos. Pero esto es sólo el comienzo para mí. Tengo 26 años. Ni siquiera estoy en mi mejor momento todavía… tenemos una tremenda pareja de baile. Ha querido esta pelea por un tiempo y haremos lo nuestro”. Jamaine Ortiz: “No ha habido respeto. Es una pelea. Vengo aquí para cortarle la cabeza. Es lo que es. Hay una calma antes de la tormenta. Tienes que saber cómo mantener el control de tu mente y tu cuerpo, especialmente antes de ir a la batalla… Siento que voy a ser el tipo que hará que el payaso haga lo que quiera. Va a ser ese tipo de espectáculo”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Mi Viaje a Tailandia John Ryder se retira Like this: Like Loading...

