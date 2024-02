Round 12 con Mauricio Sulaimán: Mi Viaje a Tailandia Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán No deja de ser lamentable, el que se haya pospuesto, la muy esperada pelea por el campeonato mundial indiscutible de peso completo, entre el titular del WBC, el inglés Tyson Fury, y el ucraniano Oleksandr Usyk, anunciada para el 17 de febrero, en Riad, Arabia Saudita.

Una inesperada herida que sufrió Tyson en la ceja derecha, cuando estaba entrenando, fue lo que originó la suspensión del combate. Sin embargo, a pesar de que esto vino a modificar todos los proyectos, estamos en espera de una nueva fecha para la esperada gran pelea; se especula que sea el 18 de mayo. Como es sabido, en esta contienda estarán en juego los títulos de peso completo, reconocidos por los cuatro organismos existentes: WBC, WBA, FIB y OMB, lo que no es común, ni en este ni otros tiempos, y de ahí, el porqué del enorme interés con que seguirá siendo esta esperada combinación. No es ésta la primera ocasión que sucede algo así, que se echa a perder los planes momentáneamente, pero no termina con ellos. En peso completo han sucedido eventos parecidos, y en otras divisiones. Y siempre se subsanaron las dificultades. Solamente hay que dejar que pase el tiempo, y en el presente caso esperar que se reponga Fury. Mientras tanto se continuará hablando en todo el mundo sobre esta extraordinaria y atractiva combinación entre los mejores pesados que se han visto en los tiempos actuales. Como siempre los aficionados después de una pausa como ésta, esperarán con calma, paciencia y entusiasmo, el gran momento para presenciar un hecho poco común, que estén los cuatro títulos de los gigantes del boxeo en juego. Para este esperado combate de colosos tendrá como escenario, Riad, la capital de Arabia Saudita, ciudad que ya se ha convertido en un sitio que presenta las peleas de importancia y muy destacadas, dentro del boxeo profesional. Por otro lado, fue impresionante asistir al Amazing MuayThai World Festival 2024, que se celebró del 2 al 5 de febrero, en el icónico Lumpinee Boxing Stadium, en Tailandia. Este espectáculo mundial será testigo, con la presencia de 600 exponentes de esta actividad, de 58 países, que compiten por las medallas de oro, plata y bronce, del prestigioso campeonato mundial de MuayThai, del WBC. Este país era uno de los favoritos de don José, en tres ocasiones tuvo el honor de reunirse con el adorado Rey Bhumibol Adulyadej, quien murió en 2016. En su última reunión, en el Palacio de Han Hin, el Rey le pidió a mi padre que el WBC tomará el MuayThai para dignificarlo en el mundo, ya que esta arte marcial se ha ido deteriorando, con la creación de diversas disciplinas que lo han ido desvirtuando. Sabias que…

Durante los años 1979, 1980 y 1981 los campeones estrellas de aquella época: Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Tommy Hearns, Wilfredo Benítez, Pipino Cuevas y Carlos Palomino llevaron a las taquillas, entre todos, hasta 48 millones de dólares. Actualmente se dice que hay boxeadores que ganan esa cantidad con una sola actuación, cómo el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el británico Tyson Fury. Anécdota de hoy…..

Sugar Ray Leonard en uno de sus múltiples viajes a México fue invitado a comer, por don José, a un restaurante de la Zona Rosa (en la Ciudad de México), y contra los consejos de mi papá, el gran peleador comió chile, por lo que sufrió más de media hora para reponerse de la enchilada que sufrió. Agradezco tus comentarios a [email protected] Conferencia de prensa final Teófimo-Ortiz Like this: Like Loading...

