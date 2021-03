Téllez Girón detiene a Piña en siete en Playa Rosarito en Baja California Por Hesiquio Balderas El peso súper pluma Rene Tellez Girón (16-1, 10 KOs) avanzó hacia su objetivo de capturar un título con una destrucción en siete asaltos del veterano de 34 peleas Gabriel Piña el domingo en Playa Rosarito, Baja California, México. Fue una pelea de cabina telefónica, acción de ida y vuelta entre ambos combatientes, las experiencias de Piña no le permitieron a Rene desarrollar su plan de combate original que era terminar la pelea temprano. Los rounds continuaron y Téllez Girón y Piña crearon una pelea divertida y llamativa en la que ambos boxeadores intercambiaron bombas de round en round. Finalmente, en la séptimo round, un sólido golpe al cuerpo de Téllez Girón derribó a Piña para la cuenta completa y Piña tardó varios minutos antes de que pudiera levantarse. “Mi plan de pelea era ir por el nocaut lo antes posible, pero me enfrentaba a un veterano en Piña que se adelantó y dio una gran pelea”, dijo Téllez Girón. “Es un gran boxeador. Quiero agradecer a mi familia, mi entrenador Barragán, mi manager Frank Espinoza y yo dedicamos esta lucha a mi gente en Querétaro, México ”. Telemundo: Sánchez-González el viernes en Tampa, Florida Resultados desde Santo Domingo

