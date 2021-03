Resultados desde Santo Domingo Por Robert Coster Este informe ofrece resultados adicionales a nuestro informe anterior. El show de boxeo del viernes por la noche en Santo Domingo ofreció otras ocho peleas interesantes. La nueva estrella del boxeo Dominicano, Erick “Mini Pacman” Rosa, de 21 años de edad, de peso mínimo (3-0, 1 KOs), que ya estaba en el puesto 3 por la AMB, eliminó de manera impresionante a Kenny Cano (14-3, 11 KOs) de Venezuela en solo dos rounds. Un gancho bien colocado al cuerpo niveló al visitante. Shuan Boxing Promotion tiene planes ambiciosos para Rosa y ya apuntan a un título mundial para este año. Otros combates en la cartelera: El peso gallo Salvador Juárez (14-7-2, 2 KOs) de México sorprendió al clasificado AMB # 8 Leosdan Nunez (11-1, 5 KOs) de Cuba por decisión dividida en ocho asaltos. En el Peso semipesado Juan Carrillo (5-0, 3 KOs) de Colombia TKO3 a Reynaldo González (16-3,9KOs) de Venezuela En Jr ligero Edwin De Los Santos (9-0, 8 KOs) KO1 a Luis Montano (16-8, 7 KOs) de México El peso pesado Alexis García, (10-0, 6 KOs) TKO3 previamente invicto Amron Sands (11-1, 9 KOs) de las Bahamas El peso minimosca Lucas Fernández (13-3-1, 9 KOs) de Argentina W6 Angelo Munoz (18-18, 11 KOs) El peso superwelter Angel Cruz (debut) KO1 a Leonardo Espinal (7-7, 4 KOs) El peso superwelter Travis Shelton, EE. UU. (2-0, 2 KOs) TKO3 José Ogando (debut) El evento fue transmitido por el canal de televisión Shuan Boxing. Téllez Girón detiene a Piña en siete en Playa Rosarito en Baja California JC Chávez Sr. listo para otra aparición en el ring

