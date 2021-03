JC Chávez Sr. listo para otra aparición en el ring Fotos cortesía de Chris Farina La leyenda del boxeo Julio César Chávez Sr. llega a Guadalajara, México el domingo antes de su conferencia de prensa del martes para anunciar una noche especial que tendrá lugar el sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco en Guadalajara, México. Chavez Sr. encabezará el emocionante “Tributo a los Reyes”, donde hará su última aparición en el ring contra Héctor Camacho Jr. en una pelea de exhibición. También en la cartelera estarán Julio César Chávez Jr. contra un oponente por anunciar y Omar Chávez, quien se enfrentará a Ramón Álvarez en lo que será una trilogía. Promovido por Borizteca Boxing y Toscano Promotions, “Tribute to The Kings” se transmitirá en vivo en Pay-Per-View y será producido por Global Sports Streaming. –

Resultados desde Santo Domingo AMB suspende al juez Carlos Sucre del 117-111 Estrada-Chocolatito

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.