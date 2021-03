AMB suspende al juez Carlos Sucre del 117-111 Estrada-Chocolatito La Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a través de su Comité de Oficiales, evaluará la actuación del juez Carlos Sucre durante el combate del pasado sábado entre Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González. El presidente de la organización pionera, Gilberto Jesús Mendoza, hizo la solicitud al Comité mientras Sucre permanecerá suspendido temporalmente. Después de doce rondas feroces, los puntajes de los jueces fueron: Jesse Reyes 115-113 (González), David Sutherland 115-113 (Estrada) y Carlos Sucre 117-111 (Estrada). La amplia puntuación de Sucre ha sido ampliamente criticada. La evaluación de los oficiales de la AMB se hará a fondo y Sucre tendrá la oportunidad de explicarse para tomar una decisión definitiva sobre este caso. “Le pedí al Comité de Oficiales que evaluara la pelea aunque creo que no es necesario. Fue una gran pelea, muy reñida. Tenemos que respetar a “Gallo” Estrada, quien hizo un gran esfuerzo. En este caso, los jueces lo favorecieron, sin embargo, envié una suspensión temporal mientras se escucha a Sucre, porque grandes espectáculos y peleas como esta no merecen el tipo de puntaje que dio. Su decisión ayer estuvo equivocada ”, dijo Mendoza. La WBA informará a su debido tiempo sobre el proceso que acaba de comenzar y cuál será la decisión. JC Chávez Sr. listo para otra aparición en el ring Boxeo en Rusia el 1 de Abril con títulos de AMB

