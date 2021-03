Boxeo en Rusia el 1 de Abril con títulos de AMB Por. Gabriel F. Cordero En un combate en el peso pesado el prospecto Ruso, Arslan Iallyev peleará con el Argentino ex campeón mundial e Víctor Ramírez (27-31, 22 KOs) y el Ruso campeón mundial de peso ligero intercontinental IBF e IBO Fedor Papazov enfrentara al Bielorruso Evgeniya Dolgolevtsa el próximo 1 de abril en un evento organizado por Angels – A – de Aleksei Vasilyev y a realizarse en el Basket Hall, Krasnodar, Russia Recientemente se supo que los títulos estarán en juego en estas peleas donde Ramírez y Yaliyev competirán por el título intercontinental de peso pesado de la AMB, mientras que Papazov y Dolgolevets será por el título de peso welter ligero continental de la AMB. Pérez gana por decisión cerrada sobre ex campeón Valera en Dominicana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.