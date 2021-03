Pérez gana por decisión cerrada sobre ex campeón Valera en Dominicana Por Héctor Villarreal En una revancha largamente esperada entre dos pesos semipesados ​​Dominicanos, Bryan “El Black” Pérez (14-1, 9 KOs) vengó la única derrota de su carrera profesional, al vencer por poco al ex campeón mundial Félix “Mangu” Valera (18-4 , 15 KOs), a quien tuvo al borde del nocaut desde el primer asalto de una pelea dramática. Pérez derribó a Valera dos veces en la primera ronda y una en la quinta, dominando claramente la primera mitad. Una valiente reacción de Valera y una deducción de puntos a Pérez provocaron un cierre interesante en el que Bryan Pérez consiguió una decisión unánime 94-92, 94-92 y 95-91. En el evento co-estelar de la cartelera “burbuja” promovida por Shuan Boxing en el Hotel Catalonia Malecón, Santo Domingo, el superwelter Carlos “Caballo Bronco” Adames (19-1, 15 KOs) detuvo a Bryan Medina (14-2, 10 KOs) por TKO. Andrade-Williams el 17 de abril por titulo OMB en Hollywood, Florida

