Demetrius Andrade defenderá su título mundial de peso mediano de la OMB contra el retador obligatorio Liam Williams en Hard Rock Live en Hard Rock Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Florida, el sábado 17 de abril en Estados Unidos, en vivo en todo el mundo por DAZN.

Andrade (29-0 18 KOs) defiende su título por cuarta vez. ‘Boo Boo’ se convirtió en un gobernante mundial de dos pesos cuando recogió el cinturón vacante contra Walter Kautondokwa en octubre de 2018 en Boston, y desde entonces ha superado a Artur Akavov, Maciej Sulecki y Luke Keeler en la defensa del título.

Williams (23-2-1 18 KOs) pelea por su primer título mundial completo contra Andrade, después de haber enfrentado a Liam Smith por la correa interina de la OMB en el peso súper welter en abril de 2017, con el galés moviéndose al peso mediano después de su revancha con Smith y convirtiéndose en Campeón británico en 160 libras antes de detener al antiguo enemigo de Andrade, Alantez Fox, en cinco rondas en diciembre de 2019.

“Liam Williams, obtuviste lo que querías”, dijo Andrade. “Hiciste tu boca, subiste tu calificación y aquí vamos. El 17 de abril termina tu carrera. O tal vez vuelvas a encabezar espectáculos de clubes pequeños en el Reino Unido, no lo sé. Lo que sí sé es que te están golpeando gravemente y luego estoy en peleas mucho más importantes y noches más importantes en mi carrera.

“No es ningún secreto, esta no es la pelea que quería, pero ahora está aquí y me ocuparé de los negocios, me ocuparé de Liam Williams de manera espectacular el 17 de abril. Entonces es quien quiera. Canelo. GGG. Saunders. Charlo. Planta. Estoy aquí. Invicto. Campeón del mundo de dos divisiones. Actual campeón mundial de peso mediano. Desafío a uno de ustedes a decir mi nombre “.

“He sido bastante vocal diciendo que lo aplastaré, y de hecho lo haré”, dijo Williams. “He esperado esto por mucho tiempo, no voy a dejar que se me escape entre los dedos, aprovecharé la oportunidad con ambas manos.

“Creo que es un completo bicho raro, un hombre muy extraño. Lo he observado durante algún tiempo, solía ser un poco fan de él en ese entonces, ahora tengo la oportunidad de compartir un anillo con él y golpear”. su cara y no puedo esperar para hacerlo. Voy a darle un puñetazo sin parar.

“El primer par de rondas puede ser complicado, pero creo que lo superaré y comenzaré a golpearlo.

Creo que posiblemente me pasará por alto. Para ser honesto, tal vez se ha merecido una pelea con Canelo, GGG, ha sido campeón mundial durante mucho tiempo, un campeón de dos pesos y tres veces, por lo que probablemente se merecía esas peleas, pero su tiempo se acabó ahora y una vez que me ocupe de él, tendré esas peleas.

“¿Alguna vez me has visto entrar en mi caparazón en una pelea? No creo que tenga lo suficiente en él para obligarme a hacer eso, y no lo olvidemos, no ha peleado con nadie como yo. Cuando empiezo a golpearlo y lastimarlo, nadie sabe realmente lo que va a hacer. ¿Quién puede decir que no va a entrar en su caparazón? “

“Esta es una pelea realmente buena”, dijo el promotor Eddie Hearn. “En Estados Unidos, la gente no se da cuenta de que es una pelea tan buena como lo es. Liam es un gran paso adelante de la reciente oposición de Demetrius, y creo que esta es la pelea que ‘Boo Boo’ necesita. Me gusta Liam, va a entrar con verdadera confianza y arrogancia y se lo pondrá a Demetrius en la preparación, es un hombre duro y no dará un paso atrás contra Demetrius, que tendrá que estar a su lado. lo mejor es demostrar que es el peso mediano número uno del mundo “.

La información anticipada de la cartelera se dará a conocer pronto y no habrá entradas públicas a la venta para el espectáculo.