Telemundo: Sánchez-González el viernes en Tampa, Florida La temporada invernal de Boxeo Telemundo llega a su fin este viernes con una encrucijada en la división de peso gallo cuando el ex campeón de peso súper gallo de Fedecentro de la AMB, Saúl “La Bestia” Sánchez (15-1, 8 KOs) de Encino, California, se enfrenta a Frank “El Castigador”. ”González (8-1, 4 KOs) de Miami, FL en una pelea de 10 rounds por el título vacante de peso gallo de la AMB Fedecentro. El evento se transmitirá con una audiencia en vivo desde el centro Bryan Glazer JCC en Tampa, Florida. Saúl Sánchez, de 23 años, regresa a Telemundo por segunda vez en su carrera después de una actuación impresionante en la serie de otoño del año pasado, ya que fácilmente eliminó al favorito de la serie local Daniel Lozano en un round en octubre pasado. Sánchez ahora regresa a la división de peso gallo donde espera que unas cuantas victorias más le den una oportunidad por el título. “Estoy emocionado de estar de regreso en la cadena Telemundo”, señaló Sánchez. “Es grandioso para mi carrera obtener esta exposición en televisión mientras me abro camino en la contienda por el título. Me gustaría agradecer a mi equipo, All Star Boxing y Telemundo por otra gran oportunidad “. Frank González, de 24 años, proviene de una familia de peleadores ya que su padre (Orlando González) fue un ex boxeador en los años 90 que apareció en muchos programas en la región. “El Castigador” parece irrumpir en escena como cabeza de cartel el viernes en lo que será su primera pelea por el título regional en su carrera. “Cuando recibí la llamada para enfrentar a Sánchez en Telemundo, no dudé dos veces en tomar esta pelea”, dijo Frank González. “Les he dicho a mis entrenadores que estoy listo para una oportunidad en el gran escenario con un título en juego. Es mi momento de brillar “. El evento co-estelar de la noche es una batalla en la división de peso súper welter cuando el favorito de los fanáticos locales Marcus “Magic” Willis (19-7-2) de la cercana Fort Myers se enfrentará al toletero mexicano Aaron “Timmy” García (16-7-2). 9-1) en un combate de 6 asaltos. Las entradas limitadas quedan disponibles para el evento llamando al 813-309-9991 o visitando https://events.eventgroove.com/event/All-Star-Boxing-In-Association-With-Oddsox-Super-47044?fbclid=IwAR1mFuNhnIIITAkjXie_n7jsdS0TPEK50CjCiB9 “La Bestia” Sánchez vs. “El Castigador” González se transmitirá en vivo el viernes 19 de marzo por Telemundo a las 12 AM/EST Navarrete-Díaz será en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida. Téllez Girón detiene a Piña en siete en Playa Rosarito en Baja California

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.