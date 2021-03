Dennis “Martillo” Contreras 126 vs. Hairon “Maja” Socarras 125

(WBA Fedecentro featherweight title)

Chris Otero 153 vs. Martez Jackson 154

Marques Valle 148 vs. Leonidas Fowlkes 147

Dominic Valle 126 vs. Juan Breynard 127

Chris Galeano 159 vs. Alex Duarte 159

Brandon Moore 231 vs. Rodney Moore 251

Alayn Limonta 149 vs. Jonathan Ariel Sosa 152

Kenneth Allen 200 vs. Greg Hackett 199

Venue: White Sands Rehabilitation Center in Plant City, FL

Promoter: All Star Boxing

TV: Telemundo at 12AM/EST