Tecate se distancia del boxeo Por. Gabriel F.Cordero Parece que ya no hay chicas Tecate en los pesajes. Tecate, la autoproclamada “cerveza oficial del boxeo”, está abandonando su apoyo a la dulce ciencia. Según Ad Age, la compañía buscará un grupo demográfico más joven y de género neutral en los partidos de fútbol y festivales de música. Desde 2007, la marca gastó muchos millones para llegar a los fanáticos del boxeo con patrocinios de alto perfil de eventos como De La Hoya-Mayweather, Mayweather-Pacquiao, Canelo-Golovkin y, más recientemente, Wilder-Fury. Los ejecutivos de Tecate han dicho anteriormente que estos patrocinios “valen cada centavo”, pero las ventas cayeron un 15% en 2019, aunque eso no es necesariamente culpa del boxeo. Eddie Hearn tiene grandes sueños en Dallas García y Vargas en una pelea de encrucijada

