Eddie Hearn tiene grandes sueños en Dallas Por Jeff Zimmerman Matchroom Boxing, liderado por el incansable Eddie Hearn, regresó al estado de Lonestar esta semana para prepararse para un enfrentamiento en Texas entre el 2x campeón mundial Jessie Vargas (29-2-2 11 KOs) y el 4x campeón Mikey García (39-1 30 KOs) por el título de peso welter WBC Diamond en el Ford Center en The Star en Frisco, Texas, el sábado en DAZN. Vargas ha tenido títulos mundiales en 140 y 147 libras, mientras que García tiene cinturones en 126, 130, 135 y 140 libras. La primera visita a Texas para Hearn y su equipo no fue el mejor momento, ya que fue un día después del desastre en Nueva York cuando su campeón de peso pesado y estrella mundial Anthony Joshua se molestó por Andy Ruiz en una de las mayores sorpresas del boxeo el 1 de junio. 2019. Y sin mucho tiempo para procesar lo que sucedió esa terrible noche, Hearn se mudó a Dallas para comenzar la promoción de 140lbers José Ramírez vs. Maurice Hooker. Sin embargo, solo 6 meses después, Joshua recuperó sus cinturones en Arabia Saudita y Hearn ya está pidiendo un mega enfrentamiento entre Joshua y Tyson Fury en lo que seguramente sería una de las peleas más grandes en la historia del boxeo. “Sigo bromeando al respecto, pero imagina si hubiéramos perdido. Por supuesto, es increíble tener un jugador importante en la división de peso pesado, pero si no lo hiciéramos, habría sido simplemente sentarse y ver evolucionar toda esta locura y ahora estamos en la conversación y somos parte de potencialmente la pelea más grande de todos los tiempos “, declaró Hearn. “Creo que para que el deporte evolucione y crezca, la división de peso pesado siempre necesita ser próspera y prospera hoy más de lo que lo ha hecho en décadas”. Para que Hearn continúe su éxito en los Estados Unidos, espera firmar otras grandes estrellas para completar su creciente establo. Firmó a Jessie Vargas de inmediato y después de un largo noviazgo con Mikey García, finalmente también lo consiguió. “Soy un poco perfeccionista y soy bastante autocrítico, por lo que mucha gente dice que te ves genial, mira tu establo, espectáculos, entradas”, dijo Hearn. “Pero probablemente se esperaba que firmara uno o dos nombres más grandes más rápido. Estoy contento con nuestro establo, especialmente con Mikey García a bordo y personas así. “Esperaba asumir el control bastante rápido y creo que estamos en un gran lugar aquí. Nadie está haciendo lo que estamos haciendo a nivel mundial, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Canadá, Arabia Saudita, Mónaco ”, afirmó Hearn. “Somos el único promotor internacional. Tenemos diferentes rivales en diferentes mercados, pero nadie lo está haciendo internacionalmente. Entonces, siento que estamos en una buena posición, es solo el caso de aprender aquí. “El mercado es muy diferente, es un lugar enorme, un país enorme y cada ciudad es completamente diferente”, dijo Hearn. Entonces, lo que funciona en Filadelfia, no funciona en Los Ángeles, lo que funciona en Kansas no funciona en Nueva York. Entonces, se trata de entender los mercados. Si miras las puertas recientemente 8,000 para Usyk en Chicago, 9,000 en Phoenix para Jacobs-Chavez y 10,000 este fin de semana, nadie está entregando ese tipo de puertas excepto nosotros, pero nadie está hablando de eso. “Creo que estamos construyendo una buena imagen para nosotros mismos y entendiendo lo que necesitamos hacer en el terreno y cómo penetrar en el público. Es diferente aquí. En Inglaterra, el 80% de las entradas se compran el primer día de venta, porque nos gusta planificar las cosas, nosotros los británicos, pero aquí vendimos 400 entradas ayer y vamos a hacer 500 entradas hoy, por lo que podríamos estar en 8,000 ahora y tendrá más de 10,000 allí la noche de la pelea ”. Y aunque García es el empate en esta pelea después de traer 50,000 junto con el campeón de peso welter de Dallas Errol Spence Jr. el año pasado en el estadio AT&T, hogar de los Dallas Cowboys, Hearn sabe que Vargas es un perro vivo y no debe pasarse por alto. “Esa pregunta es lo que todos me han estado diciendo en los últimos días”, compartió Hearn. “La gente dice, creo que Jessie Vargas va a ganar esta pelea. Está tan emocionado por esta pelea. No lo he visto así antes. “Hay muchos signos de interrogación sobre Mikey García en las 147 libras. ¿Cuánto lo quiere todavía? Es un pequeño terco terco, así que creo que probablemente todavía lo quiere, pero creo que será una guerra. Creo que Jessie Vargas está aquí para pelear. Creo que Mikey García va a comerciar con él, va a querer involucrarse, va a querer y entretener. Creo que será una gran pelea. Creo que Jessie Vargas tiene razón en esta pelea. Este es su momento; está realmente entusiasmado por esta pelea “. Sin embargo, Hearn no puede evitar mirar hacia la próxima gran pelea, ya que eso es lo que haces, cuando tienes una parte importante de la división de peso pesado con Anthony Joshua y una nueva relación floreciente con el propietario de los Dallas Cowboys Jerry Jones y su equipo . “Quiero hacerlo en el estadio, ese es el sueño. Eso es lo que es natural querer hacer, ya sea Joshua-Fury, Joshua-Wilder, si es Canelo-GGG, eso sería algo increíble. Hemos realizado grandes eventos en el Reino Unido, 90,000, 80,000, 80,000 y venir aquí y hacer un evento al aire libre en Dallas Cowboys sería el sueño ”. Prograis-Hooker anunciado para el 17 de abril en Maryland Tecate se distancia del boxeo

