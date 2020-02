Prograis-Hooker anunciado para el 17 de abril en Maryland Los ex campeones mundiales Regis Prograis (24-1 20 KOs) y Maurice Hooker (27-1-3 18 KOs) se enfrentarán en una pelea pactada de 143 libras el viernes 17 de abril en el MGM National Harbor en Oxon Hill, Maryland, en vivo en DAZN. Esta pelea pondrá al ganador a las puertas de otro título mundial. Ambos boxeadores han tenido pérdidas recientes en combates importantes. Prograis viajó a Londres en octubre para enfrentarse a Josh Taylor en un enfrentamiento de unificación y la final de la Súper Serie Mundial de Boxeo, con Taylor superando a Prograis por decisión mayoritaria en una guerra total. En julio, Hooker recibió a José Ramírez en una pelea de unificación en Dallas donde Ramírez ganó por detención en el sexto round. Josh Taylor defiende sus titulos AMB-IBF en Glasgow el 2 de mayo Eddie Hearn tiene grandes sueños en Dallas

