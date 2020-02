Josh Taylor defiende sus titulos AMB-IBF en Glasgow el 2 de mayo El campeón súper ligero unificado de la AMB / FIB Josh Taylor (16-0, 12 KOs) peleará en el SSE Hydro en Glasgow, Escocia, por su defensa obligatoria de su cinturón de la FIB contra el invicto tailandés Apinun Khongsong (16-0, 13 KOs) el sábado 2 de mayo, en vivo por BT Sport y ESPN +. El evento será promovido por Frank Warren para Queensberry Promotions en asociación con Top Rank, y verá a The Tartan Tornado hacer su primera aparición en el ring desde su triunfo en la World Boxing Super Series en Londres, donde derrotó al previamente invicto Regis Prograis. en la final. Israel Vasquez y Rafael Marquez se reúnen en CDMX Prograis-Hooker anunciado para el 17 de abril en Maryland

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.