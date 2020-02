Israel Vasquez y Rafael Marquez se reúnen en CDMX Por.Gabriel F. Cordero Un especial encuentro entre los grandes guerreros Mexicanos , Israel Vasquez (44-5, 32KOs) y Rafael Marquez (41-9, 37KOs) junto al Presidente del WBC, Mauricio Sulaiman e invitados especiales se ha realizado en la ciudad de México en la presente semana. Marquez-Vasquez realizaron 4 grandes peleas dividiendo triunfos en los combates realizados entre 2007 y 2010 en escenarios como el Home Depot Center en Carson, California , Dodge Arena en Hidalgo y el Staples Center en Los Angeles. Los 4 combates memorables fueron por el titulo mundial supergallo del WBC. Josh Taylor defiende sus titulos AMB-IBF en Glasgow el 2 de mayo

