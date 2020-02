Cinto de WBC rinde homenaje a Kobe Bryant y Gigi Por.Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo ha confeccionado un cinturón de campeonato mundial como homenaje para el desaparecido legendario jugador del basketball Kobe Bryant y su hija, Gigi, fallecidos días atrás en un lamentable y sorpresivo accidente de helicóptero en Los Ángeles. A diferencia del tradicional oro y verde este cinturón de campeonato mundial esta en morado y amarillo los colores del equipo Los Angeles Lakers donde Kobe jugo toda su carrera profesional. El cinto también incluye los números 8 y 24 junto fotografías con el rostro de su hija Gigi. Una fuente ha comentado a fightnews.com que existe la posibilidad que sea entregado próximamente a la familia de Kobe. WBC anuncia el cinto Mazahua-Otomi para el 2 de Mayo Israel Vasquez y Rafael Marquez se reúnen en CDMX

