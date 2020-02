García y Vargas en una pelea de encrucijada Por Jeff Zimmerman El sábado por la noche y a tiro de piedra de la sede de los Dallas Cowboys, 2 veces campeona mundial Jessie Vargas (29-2-2 11 KOs) y 4x campeona Mikey García (39-1 30 KOs) se enfrentarán por el título de peso welter WBC Diamond en Ford Center en The Star en Frisco, Texas, en DAZN. El evento es promovido por Eddie Hearn y su Matchroom Boxing. García y Vargas son dos de los buenos muchachos del boxeo y han compartido muchos momentos juntos fuera del ring como comentaristas de diferentes espectáculos y varios eventos de caridad a lo largo de los años. Pero después del sábado por la noche, es probable que solo uno tenga un camino mucho más claro de su futuro en el boxeo. Esto es lo que llamas una pelea encrucijada para ambos muchachos. García espera demostrar su valía en la división apilada de 147 libras después de una derrota unilateral para ganar al libra por el campeón Errol Spence Jr. en marzo pasado en el Estadio AT&T en Arlington, TX, y demostrar que tiene lo que se necesita para ese peso. Si bien Vargas busca mostrar al público del boxeo, tiene las habilidades y la voluntad para vencer a uno de los luchadores de boxeo más fundamentales de la última década en García y lanzarlo a otra pelea importante. García sintió que Vargas era el mejor nombre disponible y el palo de medición perfecto en este momento. “Teníamos otras opciones, podríamos haber elegido otros nombres, pero no eran lo suficientemente emocionantes, y necesitaba a alguien con quien pudiera competir y forzarme”, explicó García. “Jessie tiene eso, un gran y fuerte peso welter y ex campeón de peso welter y para que yo responda todas esas preguntas sobre si podría permanecer en el peso welter, siento que esta es la pelea perfecta para mostrar todo eso”. “Originalmente, pensé en pelear en 140, pedí algunos nombres en 140, pero no estaban disponibles, así que la segunda mejor opción era buscar a alguien en 147. También dije que no a algunos de los otros nombres , porque simplemente no eran lo suficientemente creíbles para mí y Jessie cumple con los requisitos, por lo que aterrizamos en esta pelea “. Una victoria para Vargas contra jugadores como García con suerte le dará el crédito que le falta en una carrera sólida. Solo tiene dos derrotas, una ante el legendario Manny Pacquiao y la controvertida pelea con Timothy Bradley, donde lastimó gravemente a Bradley al final de la última ronda. “Recibo el respeto, pero tal vez no obtengo el crédito, el crédito que merezco después de todos estos años”, dijo Vargas. “Pero después del sábado por la noche, espero obtener el crédito que merezco y todos podrán darse cuenta y ser parte de una gran noche de boxeo y notar cuán talentoso soy, cuán técnico puedo ser, cuán agresivo puedo ser , cómo puedo diversificar en estilos, será una gran noche “. García conoce las hazañas de Vargas y sabe que tiene su trabajo hecho para él. “Es un tipo muy duro”, declaró García con franqueza. “Él ha vencido a todos los demás, excepto a Manny Pacquiao y Timothy Bradley, a quienes tuvo prácticamente fuera en los últimos 10-15 segundos de esa pelea, por lo que podría haber sido un paro a su favor”. Tiene el tamaño, es un ex campeón de peso welter, por lo que es perfecto para mí demostrarme a mí mismo contra él y responder a todas las dudas que existen sobre si puedo estar en 147 “. García no cree que tenga que noquear a Vargas para demostrar que pertenece allí, aunque no estaría de más, sin embargo, una victoria decisiva es lo más importante. “Mucha gente preguntará acerca de un paro o nocaut si eso es lo que busco. Creo que lo que se necesita es un buen desempeño y buenas habilidades de boxeo, pero si le hago daño, definitivamente voy a aprovechar la oportunidad de detenerlo y eso agregará esa cereza adicional a la victoria, pero eso no es para lo que estoy aquí, no es lo que estoy buscando “. Vargas está convencido de que García y otros subestiman su poder, independientemente de lo que puedan decir. “Sin embargo, no es solo él, son varios luchadores, subestiman el poder, pero en el momento en que son golpeados, las cosas cambian”, dijo Vargas. “Se dan cuenta de lo fuerte que soy físicamente y cuánto corazón tengo; lo notan en el ring y eso es algo que también lo sorprenderá “. Para García, se trata más de continuar construyendo su legado y luchar contra los mejores del mundo y demostrar a sí mismo y a los demás que está dispuesto a asumir cualquier desafío. “Siempre se ha esforzado por ser el mejor y mostrarle a todos, sabes que el legado se basa en eso, así que quiero seguir luchando contra los mejores, las mejores peleas, los mejores luchadores y asumir desafíos que la gente no cree que debería. toma, esas son las peleas que más me entusiasman y motivan “, explicó García. Para Vargas, él sabe que debe estar en su mejor momento para vencer al súper sonido García. “Se necesitará pura inteligencia, fuerza, velocidad, acumulación de cosas y una gran táctica”. Tanto para García como para Vargas, esta pelea será de gran ayuda para determinar su próximo movimiento. Y una vez que termine la pelea, ciertamente puede esperar que estos dos grandes embajadores para el deporte vuelvan a estar juntos llamando a una pelea o ofreciendo su tiempo como voluntario para ayudar a los necesitados. Pero por ahora, su enfoque es el sábado por la noche y mostrar al mundo del boxeo y a sí mismos que están listos para el desafío. “Necesito ganar esta pelea y tengo que ganar claramente para mostrar a todos que puedo ser un jugador clave en 147”, dijo García. “Estoy concentrado, estoy decidido, voy a ganar”, dijo Vargas. “Espero salir con una victoria de manera sensacional y convertirme en el nuevo campeón del WBC Diamond Belt”. Tecate se distancia del boxeo Eventos de boxeo de marzo en Japón se cancelaron

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.