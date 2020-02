Eventos de boxeo de marzo en Japón se cancelaron Por Joe Koizumi La Comisión de Boxeo de Japón (JBC) y la Asociación de Boxeo Profesional de Japón (JPBA; el sindicato de promotores / propietarios de clubes) decidieron el miércoles que todos los espectáculos programados en marzo deberían cancelarse ya que el gobierno pidió la cancelación, aplazamiento o reducción del deporte. y eventos culturales con muchas personas reunidas, por temor a la propagación esperada de la infección por coronavirus aquí. Se programaron diez combates de títulos en marzo, pero inevitablemente se pospondrán hasta meses después, dependiendo de la situación del coronavirus. El espectáculo con el combate por el campeonato de peso welter OPBF hoy (jueves) en el Salón Korakuen se llevará a cabo según lo programado. García y Vargas en una pelea de encrucijada Jessie Vargas: es mi hora de brillar

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.