Team Pacquiao: No recibimos el debido proceso y respeto de la AMB El 29 de enero de 2021, la AMB anunció que había designado a Manny Pacquiao como “campeón en receso” mientras promovía al campeón regular Yordenis Ugas a súper campeón de peso welter. Sean Gibbons, presidente de MP Promotions de Pacquiao, comentó sobre lo que Pacman recibió por los cientos de miles de dólares que pagó en tarifas de sanción a la organización. “Puedo decirles lo que Manny no recibió: debido proceso y respeto”, dijo Gibbons. “Le tomó dos años conseguir el cinturón del título mundial que ganó dentro del ring al vencer al supercampeón invicto Keith Thurman. Demonios, Manny solo recibió ese cinturón el sábado. La AMB nunca preguntó sobre los planes de defensa del título de Manny. La AMB nunca nos advirtió que el estatus de súper campeón de Manny podría estar en peligro. La AMB nunca nos informó que Manny había sido designado su campeón en el receso. Tuvimos que leer el comunicado de prensa de la AMB sobre eso en Internet. Y hablando de Keith Thurman, la AMB no se preocupó por su falta de actividad cuando pasó más de 22 meses entre defensas del título ”. Pacquiao regresa el 21 de agosto en T-Mobile Arena contra el campeón unificado de peso welter del CMB / FIB Errol Spence, Jr. El Equipo Pacquiao señaló que Ugas no ha peleado desde que tomó el súper cinturón de Pacquiao. Expectativa de la semana por Charlo-Castaño

