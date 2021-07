Expectativa de la semana por Charlo-Castaño La gran pelea de la semana verá al campeón unificado del CMB, AMB y FIB Jermell Charlo contra el campeón de la OMB Brian Castaño luchar por el estatus indiscutible en el peso súper welter mientras los cuatro cinturones de 154 libras están en la balanza por primera vez en la historia. La pelea se lleva a cabo el sábado en el AT&T Center en San Antonio, Texas. Felicitaciones importantes a SHOWTIME por televisar esta importante pelea en su red insignia en lugar de pay-per-view. ¿Shannon Briggs contra "Rampage" Jackson?

