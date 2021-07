¿Shannon Briggs contra “Rampage” Jackson? El ex campeón de peso pesado en dos ocasiones Shannon “The Cannon” Briggs (60-6-1, 53 KOs) y el ex campeón mundial superestrella de MMA Quentin “Rampage” Jackson han intercambiado algunos mensajes acalorados en las redes sociales últimamente. Tanto es así que a la pareja ahora le gustaría resolver sus diferencias en el círculo cuadrado. Fightnews.com® habló con cada uno sobre este mismo tema. Shannon Briggs: “Mucha gente dice que comencé a hacer trolling de boxeo en línea. Que fui demasiado lejos. Que mordí más de lo que podía masticar cuando llamé a la ole Suzy Q. Él piensa que es duro pero es suave como un cupcake de Suzy Q. Muchos chicos de MMA piensan que los boxeadores son suaves y quieren zambullirse en la piscina. Simplemente se zambulló, pero vacié la piscina en el último segundo. Admito que sus manos han evolucionado, pero nunca al nivel en el que puedan dar una vuelta conmigo. Suzy Q, como siempre digo, ‘¡Vamos campeona!’ “ Quinton Jackson: “Shannon me ha estado llamando. Siempre quise probar un combate de boxeo. ¿Me imagino por qué no? Sé que Shannon es un ex campeón de peso pesado, pero me arrojaron a los lobos al comienzo de mi carrera en MMA, así que no soy tímido para tomar grandes peleas. Quiero mostrarle al mundo del boxeo que algunos luchadores de MMA también pueden boxear. “Sé que Shannon tiene más experiencia que yo en este campo, pero siento que tengo la ventaja porque me subestimará. Quiero sorprender al mundo y entretenerlos al mismo tiempo. Quiero ser el chico del cartel de MMA. El portavoz, presidente y representante de MMA vs. boxeo. ¿Hueles lo que estoy (cagando) aquí? Esto no se detiene con el viejo imbécil de Shannon “the she-man” Cannon, sino con cualquiera que quiera avergonzarse de perder ante un luchador de MMA. Es hora de que mi deporte reciba el respeto que se merece ”. Expectativa de la semana por Charlo-Castaño Payano vence a De la Rosa en Colombia

