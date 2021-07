Ortiz-Kavaliauskas 14 de agosto en Texas El artista del nocaut de peso welter Vergil Ortiz Jr. (17-0, 17 KOs) regresará contra Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas (22-1-1, 18 KOs) en una defensa de 12 asaltos de su título internacional de peso welter de la OMB. La pelea se llevará a cabo el sábado 14 de agosto en el Ford Center en The Star en Frisco, Texas y se transmitirá en vivo por DAZN. La información de la cartelera se anunciará en breve. Team Pacquiao: No recibimos el debido proceso y respeto de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.