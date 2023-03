Team Magsayo critica a oficiales de la comisión de boxeo de California Por Miguel Maravilla El filipino Mark “Magnifico” Magsayo (24-2, 16 KOs) y su asesor Sean Gibbons tuvieron mucho que decir sobre su derrota ante Brandon Figueroa el sábado por la noche en el Toyota Arena en Ontario, California. _ Figueroa vence a Magsayo por el titulo interino pluma del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.