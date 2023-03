ESPN+ transmite Inoue-Fulton el 7 de mayo desde Japón La estrella japonesa, Naoya “Monster” Inoue (24-0, 21 KOs) conquistó la división de peso gallo y ahora está subiendo de peso para buscar ganar el título de las 122 libras ante el campeón mundial junior pluma WBC/WBO de Filadelfia, Stephen Fulton (21-0, 8 KOs) que defenderá sus títulos contra el rey libra por libra de Japón el domingo 7 de mayo en el Yokohama Arena en Yokohama, Japón. Fulton-Inoue y las peleas preliminares se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+ en una presentación especial temprano en la mañana. Harrison: Tim no es Kostya Team Magsayo critica a oficiales de la comisión de boxeo de California Like this: Like Loading...

