Harrison: Tim no es Kostya Por Ray Wheatley – World of Boxing Tony Harrison (29-3-1,21KO’s) de peso súper welter #4 de la OMB confía en la victoria cuando se enfrente con Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) de peso súper welter #1 de la OMB, #1 del CMB el domingo 12 de marzo (sábado). , 11 de marzo en EE. UU.) por el título interino de 154 libras de la OMB en el Quos Bank Arena de Sídney, Australia, televisado por Foxtel Main Event y Kayo Sports PPV en Australia, y Showtime en EE. UU. “Todavía no ha peleado contra un campeón mundial”, dijo Harrison a Wide World of Sports. “Soy el primero, y probablemente seré el último porque va a volver al fondo y tiene que reconstruir. estas cosas una copia de seguridad. No es un niño débil, pero decir que es como Kostya Tszyu, ¡creo que le estamos dando demasiado!”. “Creo que es lo suficientemente fuerte para competir en el peso en el que está peleando, pero ¿creo que es el más fuerte? No. ¿Creo que golpea más fuerte que Jermell (Charlo)? No. Ven a la noche de la pelea, tiene que demostrarlo. Él tiene que mostrarnos. Toda la charla ha terminado. Conferencia de prensa inaugural de Inoue-Fulton ESPN+ transmite Inoue-Fulton el 7 de mayo desde Japón Like this: Like Loading...

