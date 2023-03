Conferencia de prensa inaugural de Inoue-Fulton Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El tiempo llegará pronto. “The Monster” Naoya Inoue (24-0, 21 KOs), Japón, tendrá una ambiciosa oportunidad por los cinturones de las 122 libras del CMB y la OMB contra el también invicto Stephen Fulton (21-0, 8 KOs), EE. UU., en el Yokohama Arena en Yokohama, Japón, el 7 de mayo. Naoya, anteriormente indiscutible capo de los cuatro cinturones, apuntará a su cuarto campeonato de división después de que renunció por completo a todos los cinturones de 118 libras el mes pasado para tener una oportunidad contra el ringwise Fulton. Fue anunciado por Ohashi Promotions hoy (martes) en Tokio. Inoue, de 29 años, dijo con confianza: “Estoy feliz de que este evento finalmente se anuncie públicamente. Es un desafío para mí mismo que invadiré la categoría de súper gallo y me pondré en una condición óptima. Realmente me motiva que daré la bienvenida a la gran pelea en mi primera pelea después de pasar a la categoría de las 122 libras”. Inoue describió a su objetivo, Fulton, diciendo: “Es un boxeador más alto con un alcance más ventajoso. Puede ser difícil acabar con él, pero me gustaría concentrarme para salir victorioso, creo que soy más poderoso y más rápido que Fulton. No sé en este momento qué plan de juego tomaré contra Fulton. Naoya subió a 115 desde 108 en 2014, nuevamente cambia a 122 este año. Él dijo: “Anteriormente mostré una buena actuación en la primera pelea después de pasar a la nueva división. Subir a 122 podría, su motivación, producirá un gran poder en mí. Me esperaré a mí mismo. Mi motivación está más alta que nunca en mi carrera”. Stephen Fulton, también de 29 años, apareció en un video y dijo: “No me gustaba que me consideraran un perro que escapa de Inoue. Cada uno subirá al ring preparando cada plan de lucha. Creo que saldré victorioso contra quien sea mi oponente. Esperen un espectáculo fantástico”. Fulton es aproximadamente dos pulgadas más alto que Inoue, pero no es un golpeador fuerte como Inoue, sino que depende de su velocidad y habilidades. Será transmitido por el nuevo servicio de transmisión de NTT Docomo llamado “Lemino” en Japón, mientras que se transmitirá en vivo por ESPN+ en EE. UU. Promotor: Promociones Ohashi. Confirmado: Fundora-Mendoza el 8 de abril por titulo mundial WBC Harrison: Tim no es Kostya Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.