Confirmado: Fundora-Mendoza el 8 de abril por titulo mundial WBC Por. Gabriel F. Cordero El invicto campeón mundial interino de peso súper welter del WBC, Sebastián “The Towering Inferno” Fundora (20-0-1, 13 KOs) defenderá su título contra Brian Mendoza (21-2, 15 KOs) el sábado 8 de abril en vivo por Showtime de Dignity Health Sports Parque en Carson, California. La transmisión también presentará al contendiente invicto de peso súper ligero Brandun Lee (27-0, 23 KOs) enfrentando a Pedro Campa (34-2-1, 23 KOs) en el evento coestelar de 10 asaltos, además del invicto peso pluma Luis “The Twist”. Núñez (18-0, 13 KOs) y Christian Olivo (20-0-1, 7 KOs) en la apertura televisiva de 10 asaltos. Las entradas para el evento, que es promovido por TGB Promotions y Sampson Boxing, salen a la venta mañana. Fallece el miembro del Salón de la Fama Bobby Goodman Conferencia de prensa inaugural de Inoue-Fulton Like this: Like Loading...

