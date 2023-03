Fallece el miembro del Salón de la Fama Bobby Goodman El promotor de boxeo, casamentero y publicista del Salón de la Fama, Robert “Bobby” Goodman, falleció en paz y tranquilidad en el hospital de Galloway, Nueva Jersey, el domingo 5 de marzo, a la edad de 83 años. Goodman, quien pasó 25 años con Don King Productions como Vicepresidente de Operaciones de Boxeo, Casamentero y Director de Relaciones Públicas, era hijo de otro gran miembro del Salón de la Fama del boxeo, el difunto Murray Goodman. Bobby y su padre fueron incluidos en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional y en el Salón de la Fama del Boxeo de Nueva Jersey, siendo el único padre e hijo que ha logrado esos honores. Bobby también recibió el Premio Conmemorativo James J. Walker de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos por su largo y meritorio servicio en el boxeo en 1980. También fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo de Florida en 2009, y en el Salón de la Fama del Boxeo de Nueva York en 2018. como el Salón de la Fama del Boxeo de Atlantic City en 2019. Goodman y su padre abrieron su propia firma en Madison Avenue, Murray Goodman Associates y la pareja manejaba eventos de boxeo para Don King Productions, Bob Arum’s Top Rank y Main Events. También manejaron clientes individuales que incluyeron al gran peso semipesado Bob Foster, así como al campeón de peso pesado Ken Norton. “Bobby Goodman fue un gran hombre, un querido amigo y un activo para el deporte del boxeo”, dijo el promotor del Salón de la Fama, Don King. “Era un trabajador incansable y amaba el boxeo y todos los que formaban parte del boxeo. Realmente lo extrañaremos y enviamos nuestro más sentido pésame a toda su familia. El Señor da y el Señor quita”. Durante los años con Don King, Goodman promovió algunos de los eventos más importantes en la historia del boxeo: el “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman; el “Thrilla in Manila” entre Ali y Joe Frazier; el ”Sunshine Showdown” con Foreman y Frazier y dos peleas con Roberto Duran y Sugar Ray Leonard. Goodman también trabajó en el Madison Square Garden como vicepresidente de boxeo y él y su personal desarrollaron muchos campeones mundiales, incluidos James “Buddy” McGirt, Aaron “Superman” Davis, Tracy Patterson, Poison Junior Jones, Kevin Kelley, Julio Cesar Green, Lonnie Bradley y Héctor Acero Sánchez entre otros. Los cambios corporativos lo llevaron a abrir Garden State Boxing. Goodman asistió a la Universidad de Miami en Florida durante dos años antes de alistarse en la Guardia Costera de los Estados Unidos. Después de dejar la Guardia Costera en 1962, uno de sus primeros trabajos en relaciones públicas fue con los New York Titans de la antigua American Football League. Tras la venta de los Titans para convertirse en los Jets, Goodman y su padre, Murray, comenzaron a promover las peleas más importantes de la era. Goodman deja cuatro hijas: Beth Anne Petrosh, Kirstene Jones, Victoria Friendman, Randi Victor, nueve nietos, su hermano William Goodman y su hermana, Joyce Messineo. Los servicios funerarios se llevarán a cabo en Boakes Funeral Home: 6050 Main St., Mays Landing, NJ 08330; El teléfono es 609-625-2324; www.boakesfuneralhome.com; La velación se llevará a cabo el domingo 12 de marzo de 11 am a 1 pm y el servicio seguirá. Las flores son bienvenidas o se pueden hacer donaciones en su memoria al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, 360 N. Peterboro St., Canastota, NY13032. Confirmado: Fundora-Mendoza el 8 de abril por titulo mundial WBC Like this: Like Loading...

