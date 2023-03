Resultados desde República Dominicana Por Robert Coster En una cartelera celebrada el sábado en Sosua, República Dominicana, los boxeadores estadounidenses tuvieron resultados mixtos contra los boxeadores locales. El evento principal vio al prometedor peso crucero Richard “Popeye the Sailor Man” Rivera (24-1, 18 KOs), con 181 libras de Connecticut obtener un triunfo sobre Ezequiel Ureña, (6-5) 178 libras; el chico local Misael Vázquez (13-4), 130, rompió el récord invicto de Malik Lewis (7-1), en un combate en 132 libras con una decisión unánime de 6 asaltos; El dominicano Brainer Vasquez (16-5, 9 KOs), 138 libras, superó por puntos a Courtney Jackson{23-4} en 8 asaltos. Errol Spence respalda a Harrison Fallece el miembro del Salón de la Fama Bobby Goodman Like this: Like Loading...

