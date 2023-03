Errol Spence respalda a Harrison Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso welter del CMB, AMB y FIB, Errol Spence, se ha ofrecido a respaldar al peso súper welter de la OMB # 4, Tony Harrison (29-3-1,21KO) por $ 10,000 en las redes sociales para derrotar al peso súper welter de la OMB # 1, CMB # 1 Tim Tszyu (21- 0,15KO’s) el domingo (sábado en EE. UU.) por el título interino de la OMB en el Quos Bank Arena de Sídney, Australia televisado por Foxtel Main Event y Kayo Sports PPV y Showtime en EE. UU. Glenn Jennings, quien maneja a Tszyu, le dijo a Fox Sports: “Errol es uno de esos muchachos que pasa una enorme cantidad de tiempo teniendo peleas en las redes sociales, en lugar de en el ring. Aunque ahora se habla de que llegará a la categoría de peso de Tim, y ciertamente esperamos que lo haga. Sé que es una pelea que a Tim le gustaría. “Y dependiendo de las circunstancias, Harrison, Charlo, Spence serían una buena orden de ejecución. Nos encantaría tener a Spence tan pronto como aparezca”. Resultados desde República Dominicana Like this: Like Loading...

