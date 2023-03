Figueroa vence a Magsayo por el titulo interino pluma del WBC Por Miguel Maravilla en Ringside Brandon “The Heartbreaker” Figueroa (24-1-1, 18 KOs) de Weslaco, Texas peleó duro para ganar por decisión unánime a un muy duro Mark “Magnifico” Magsayo (24-2, 16 KOs) de Filipinas el sábado por la noche en el Toyota Arena en Ontario, California, para ganar el título interino de peso pluma del WBC como cabeza de cartel de Showtime Championship Boxing. Con un comienzo rápido, Magsayo conectó con una mano derecha corta, Figueroa le devolvió el favor cuando conectó un derechazo enorme. Magsayo atacó en la segunda ronda, respaldando a Figueroa con una mano derecha, peleando de cerca, Figueroa conectó adentro. En la tercera ronda, Magsayo presionó, pero Figueroa conectó un golpe al cuerpo, momentos después, Magsayo descargó una serie de golpes para anotar y terminó fuerte para terminar la ronda. Manteniéndose ocupados en el cuarto, Figueroa y Magsayo lucharon de cerca en el interior, ambos conectando y teniendo su impulso. La pelea continuó adentro en el quinto, con Figueroa soltando las manos, Magsayo siguió presionando. Continuó siendo rápido y sin parar en el sexto con Figueroa logrando un poco más de distancia en el boxeo mientras Magsayo seguía peleando. Pasó el punto medio y en el séptimo, el árbitro Thomas Taylor advirtió a Magsayo por sujetar, momentos después de que el filipino resbaló cuando Figueroa comenzó a acechar. El árbitro Thomas Taylor comenzó el octavo asalto emitiendo una segunda advertencia por sujetar, pero poco después Ward dedujo un punto de Magsayo. Luego, Figueroa comenzó a presionar, pero Magsayo regresó conectando una serie de ganchos de izquierda, pero Figueroa continuó boxeando. Soltando sus manos y balanceándose, Magsayo estuvo ocupado en el noveno, pero Figueroa contraatacó y se mezcló con el filipino. Peleando implacablemente, Magsayo y Figueroa estaban en aguas profundas al final de la pelea. El décimo comenzó con Magsayo descargando una andanada, Figueroa intervino. Figueroa parecía estar cobrando impulso cuando comenzó a cortar a Magsayo. Al acecho, Figueroa intuyó que Magsayo se desvanecía. Las rondas del campeonato no fueron las mejores para Magsayo ya que se dedujo otro punto por aguantar, Figueroa siguió apegado a su plan ya que parecía que Magsayo se estaba quedando sin tiempo. En la duodécima y última ronda, Figueroa se mantuvo ocupado cuando Magsayo sintió la urgencia, pero parecía estar cansado cuando cayó de rodillas por tercera vez en tres rondas. Figueroa presionó para cerrar el asunto, pero Magsayo luchó valientemente hasta la campana final. Después de completar doce rounds, los jueces calificaron la pelea 118-108 y 117-109, 117-109 para Figueroa gana por decisión unánime. Team Magsayo critica a oficiales de la comisión de boxeo de California Resultados desde Culiacán, Sinaloa Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.