Taylor-Serrano el 30 de abril en el MSG La campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor (20-0, 6 KOs) y la P4P femenina Amanda Serrano (42-1-1, 30 KOs) se enfrentarán en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el 30 de abril, en vivo en todo el mundo por DAZN. MSG ha albergado miles de peleas a lo largo de sus ilustres años, comenzando hace más de un siglo el 17 de julio de 1882; ahora, 140 años después, este enfrentamiento marca la primera vez que dos luchadoras encabezan un evento de deportes de combate en ‘La arena más famosa del mundo’. Taylor y Serrano se encontrarán cara a cara en la Gran Manzana en la primera etapa de una gira de prensa mundial el próximo miércoles 2 de febrero. A principios de febrero se llevará a cabo una conferencia de prensa en Londres. La pelea no solo estará disponible en todo el mundo en DAZN, sino también a través de proveedores selectos de pago por evento por cable y satélite en los EE. UU. La preventa comienza a las 12:00 ET del jueves 3 de febrero, con boletos en venta general a las 12:00 ET del viernes 4 de febrero; los boletos comienzan en $56. Para suscribirse a la preventa exclusiva, visite msg.Com/taylorserrano Conferencia de prensa final de Conceição-Martinez Kabayel-Huck en espera por ahora

